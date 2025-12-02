Afers Socials
Govern impulsa noves mesures per reforçar els drets de les persones amb discapacitat
La ministra Trini Marín ha recordat que la recent aprovació de la Llei d’accessibilitat universal representa “un pas endavant cap a la igualtat d’oportunitats"
El ministeri d’Afers Socials ha anunciat que treballa en la modificació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat per adaptar-la millor a les necessitats reals del col·lectiu. Així ho ha explicat la ministra Trini Marín, en la commemoració del Dia internacional de les persones amb discapacitat, on també ha destacat l’aprovació recent de la Llei d’accessibilitat universal com un pas important cap a la igualtat d’oportunitats i l’eliminació progressiva de barreres físiques i socials.
En el marc de la commemoració, Afers Socials i la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) han organitzat la conferència "Si creus en els somnis, ells es crearan", a càrrec de l’escriptor i guionista Albert Espinosa, que ha participat per videoconferència per motius de salut. Espinosa ha compartit la seva visió vitalista sobre la vida i la capacitat de superació, especialment en contextos de diversitat funcional.
Marín ha posat en valor la força i la determinació de les persones amb discapacitat, i ha subratllat que “la discapacitat no defineix una vida, sinó que forma part de la diversitat que ens enriqueix com a societat”. També ha recordat la importància de garantir l’accés universal a l’educació, el treball, l’oci i tots els àmbits de la vida pública.
La ministra ha fet una crida a la societat per acompanyar les persones amb discapacitat en el camí cap a la plena participació social i comunitària. Ha afirmat que el repte és “construir un país més just, accessible i humà”, on la solidaritat i la inclusió siguin valors centrals.