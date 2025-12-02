PLA D'ACCIÓ NACIONAL PER LA LLENGUA
Govern estudia obrir nous centres de català per a adults
L’executiu reforçarà la lectura en els tres sistemes educatius
Obrir nous centres d’aprenentatge de català d’accés gratuït per a adults a Sant Julià de Lòria i a la vall central. Aquesta és una de les accions previstes en el primer Pla d’Acció Nacional per la Llengua. L’instrument legislatiu, presentat ahir pels presidents del Consell Nacional de la Llengua (CNL), Ladislau Baró i Mònica Bonell, i el director del departament de Política Lingüística, Joan Sans, servirà per fixar accions concretes per protegir, fomentar i normalitzar l’ús del català a Andorra.
El pla es basa en una planificació a mitjà termini, per als propers tres anys
El pla es basa en una planificació a mitjà termini amb vocació triennal, del 2026 al 2029, i desplega un total de 22 actuacions emmarcades en dos grans objectius: consolidar el compromís i l’activitat institucional, i refermar el coneixement i l’ús del català entre la població. “Crec que és un dia comparable a l’aprovació de la llei i a la primera reunió del Consell, perquè avui veiem la primera fructificació explícita del nou marc legislatiu i del treball del Consell. Sense caure en excessos de narcisisme, és molt important que hàgim aprovat aquest pla”, va celebrar Baró.
El pla també preveu, entre altres accions, impulsar concursos escolars de relats, ortografia, curtmetratges, cançons i podcasts, reforçar els mecanismes d’atenció a la diversitat i convivència als centres i ampliar el pla de foment de la lectura als tres sistemes educatius.