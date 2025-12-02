Successos
Ferit un vianant de 55 anys a Santa Coloma en caure a la calçada i ser colpejat per un camió
L'home s'ha marejat en aixecar-se de la terrassa d'un bar
Un home de 55 anys ha resultat ferit aquesta tarda a l’avinguda d’Enclar, a Santa Coloma, després de marejar-se i caure a la calçada just en el moment que passava un camió amb matrícula andorrana, que l'hauria colpejat accidentalment. El sinistre ha tingut lloc al voltant de dos quarts de tres de la tarda.
La policia explica que la víctima s’ha aixecat de la terrassa d’un bar situat a l’altura del número 78 de l’avinguda i, en patir un mareig, ha perdut l’equilibri i ha acabat a la calçada. El Servei d’Urgències Mèdiques l’ha traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.