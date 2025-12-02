ENTREVISTA AL ‘PARLEM-NE’ DE DIARI TV
Ensenyat posa el focus en la crisi de l’habitatge i l’acord d’associació
El síndic general insta els partits a seguir treballant per trobar solucions i assegura que l’acord amb la Unió Europea serà mixt
Carles Ensenyat, síndic general, va assenyalar la crisi de l’habitatge i l’acord d’associació amb la Unió Europea com els principals reptes del Consell General pel que resta de legislatura. Ensenyat va explicar que “hi ha una predisposició de tots els grups” per trobar solucions i treballar de manera conjunta amb el model de creixement sostenible i assumible per part del país, establint quins són els límits poblacionals, turístics i dels recursos naturals en declaracions al Parlem-ne de Diari TV. Segons Ensenyat, cal continuar treballant sobre el model migratori i “sobre com fem que hi hagi més pisos disponibles per la població i que el preu no es dispari”, assenyalant que “tothom vol una certa flexibilitat en la regulació, però a la vegada aquesta flexibilitat no pot comportar problemes per als ciutadans”.
Pel que fa al creixement poblacional del Principat, Ensenyat va deixar clar que “Andorra no pot tenir 300.000 habitants, probablement tampoc 200.000 i potser, fins i tot, tampoc 150.000. I per tant, en quin moment posem l’aturador i com fem perquè aquest que el creixement no sigui d’un tot a un res, és el que els grups han de trobar”, alertant que si no es duu a terme una “política per endreçar”, en 10 o 15 anys, “hi haurà un moment on s’aturarà tot”.
L’altre gran tema que, segons Ensenyat, ha d’ocupar gran part del temps que queda de legislatura és l’acord d’associació amb la UE. “El que està clar és que la Unió Europea, ja de forma factual, ha decidit que és mixt”, va assegurar Ensenyat. “Quan el coprincep francès va enviar la carta dient que era un acord mixt, ja era un acord mixt”. A partir d’aquí, va assenyalar que s’obre un procès de ratificació llarg, que pot arribar a durar “sis, set o nou anys” degut a que el text s’ha d’aprovar a vora cinquanta parlaments de tota Europa. En cas que la votació no prosperés en algun d’ells, Ensenyat va confirmar que el procés “quedaria congelat i, per tant, encara s’afegiria més temps, i podria passar que en algun moment Andorra hagués de seure a la taula amb un d’aquests països que té una negativa sobre un punt concret”. El síndic general va reconèixer que hi ha diverses vies obertes sobre l’encaix provisional de l’acord. Entre les opcions, va apuntar la possibilitat d’un referèndum immediat, d’esperar la ratificació dels parlaments europeus o fins i tot d’una aplicació provisional d’algunes parts, tot i que aquesta fórmula comportaria riscos.
Preguntat sobre les pensions, va veure possible la reforma del sistema abans que acabi la legislatura. Ensenyat va destacar el “paper observador” del Principat sobre la gestió dels països del voltant per no repetir els seus errors, tot i assegurar que “la branca de la jubilació encara no es deficitària”. També va explicar que tots els grups parlamentàris volen assegurar un sistema que aguanti i que la negociació té una línia central compartida per tots els partits.
El síndic va declarar que la societat ha avançat en matèria de l’avortament i que la legislació també ho ha de fer. Tot i això, va reconèixer que “la solució no es fàcil”, posant com a línia vermella un canvi en el model institucional del Principat: “Fa uns anys, teníem un pes igual que un país gran, però ara s’ha acabat això. Si a més ens quedem sense coprincipat, això afectaria el nostre pes, la nostra capacitat de negociació, d’influència i també de ser assessorats”.
En clau demòcrata, Ensenyat va elogiar la figura de Ladislau Baró com a nou president del partit. “Em sembla una persona extraordinària, capacitada i amb una noció del pensament estratègic i tàctic per fer Andorra millor”. Tot i això, va destacar que “hi ha moltes persones capacitades al partit per ser cap de govern” i va seguir la línia del grup, assegurant que “encara no estem en l’escenari” d’escollir un número u i que el líder és Xavier Espot. En tot cas, va reiterar que l’escollit serà la millor opció per substituir Espot.