El cap de Govern respon
Els topalls màxims al lloguer estaran delimitats per criteris geogràfics
El cap de Govern ha especificat que "seran equitatius i justos"
El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat que els topalls màxims als lloguers, que ara estan congelats, estaran delimitats per criteris geogràfics. "Volem que aquests siguin equitatius i justos, i depèn d'on es llogui el pis, el topall serà més elevat o menys", ha explicat Espot a les preguntes de diversos membres de la Visura Ciutadana en el programa El cap de Govern respon, de RTVA. Espot ha especificat que un pis al centre d'Andorra la Vella i un altre a una parròquia alta, "tindran un topall màxim diferent". L'objectiu del topall, ha remarcat el cap de Govern, "és el d'aconseguir que el propietari no tingui un incentiu extra en canviar de llogater, que no pugui aplicar un preu superior a un altre llogater, i mantingui el mateix llogater".
La desintervenció dels contractes "serà progressiva", ha explicat Espot, apuntant que "els contractes que portin més anys prorrogats, seran els primers que es vagin desintervenint".
Espot considera que no és el moment de fer el referèndum
"No té sentit fer el referèndum ara, quan encara no està tot decidit", ha esmentat Espot. El cap de Govern ha criticat que "els que reclamen el referèndum són els contraris a l'acord, i potser volen desallotjar el Govern abans d'hora". El referèndum també dependrà de si el text acaba sent o no mixt, ja que si és mixt, "canvien aquestes premisses per decidir quin ha de ser el moment idoni per convocar la consulta". Espot ha deixat clar, però, que si acaba sent mixt, "serà complicat esperar que tots els països ratifiquin l'acord", i que, per tant, el referèndum es faria abans, una vegada el Parlament Europeu hagi ratificat el text.
Govern no vol una Andorra de 150.000 habitants
El Govern no vol una Andorra de 150.000 habitants, ja que això "portaria conseqüències negatives per a tothom", ha esmentat Espot. El cap de Govern ha mencionat que es pot créixer més enllà dels 100.000 habitants i que s'està treballant sota aquesta premissa en diverses actuacions que s'estan duent a terme com l'ampliació de l'hospital o la descongestió de la xarxa viària, amb diversos treballs com el vial de la Massana, "No volem créixer indiscriminadament, per això hem de trobar un punt d'equilibri", ha mencionat.
La reforma de les pensions comportarà mesures "impopulars"
"La reforma del sistema de pensions comportarà mesures impopulars, que no agradaran, però que són necessàries", ha explicat el cap de Govern. Espot ha remarcat que l'executiu vol que la reforma sigui per consens entre tots els grups parlamentaris del Consell General, però que si no es dona aquesta premissa, "la majoria podria aprovar la reforma aquesta legislatura". Xavier Espot considera que "hem de pensar en el país que deixarem als nostres joves".
"La pujada salarial als funcionaris no té greuge comparatiu"
El cap de Govern creu que la pujada salarial al cos de funcionaris "no comporta un greuge comparatiu amb els treballadors del sector privat", perquè "la política retributiva la decideix Govern", ha explicat. "Els treballadors públics ben retribuïts són millors treballadors", considera Espot, que ha defensat que també s'ha intervingut en els salaris de treballadors privats, "i un bon exemple és l'augment del salari mínim, que pot arribar als gairebé 1.500 euros l'any vinent".