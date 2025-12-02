Educació
Conveni de mobilitat acadèmica entre la Universitat d'Andorra i la de Tolosa
L'acord es centrarà en els camps de bàtxelor d'empresa, educació i enginyeria
La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat de Tolosa Jean Jaurès (UT2J) han formalitzat avui un nou conveni de cooperació amb l’objectiu d’enfortir els vincles acadèmics i impulsar projectes conjunts entre ambdues institucions per al curs vinent 2026-2027.
El nou acord preveu fomentar la mobilitat d’estudiants, professorat i investigadores per a desenvolupar programes de formació compartits i impulsar línies de recerca conjuntes en àmbits estratègics per a les dues universitats.
L’acte de signatura ha estat presidit pel rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, i per la presidenta de la Universitat de Tolosa Jean Jaurès, Emmanuelle Garnier, que han destacat la importància de consolidar aliances internacionals en un context universitari cada vegada més globalitzat. Ambdós han subratllat que aquesta cooperació permetrà enriquir l’oferta acadèmica i afavorirà la transferència de coneixement i el desenvolupament de projectes de recerca comuns entre Andorra i França.
La signatura s’emmarca en l’aposta de la UdA per ampliar la seva xarxa de col·laboracions internacionals, així com en la voluntat de la UT2J d’enfortir la seva presència i influència en l’àrea pirinenca.