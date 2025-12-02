Mobilitat
Canvi en la circulació a la Serra de l'Honor per la construcció d'una nova rotonda, aquesta nit
El tall durarà des de les 22 hores d'avui i fins a les sis de la matinada de demà
El servei de mobilitat d'Andorra informa que aquesta nit, a partir de les 22 hores i fins a les sis de la matinada, hi haurà un canvi de circulació per la construcció d'una nova rotonda a l'altura de la Serra de l'Honor, a la desviació de la Massana-Ordino. Durant les hores d'afectació, s'habilitarà un pas alternatiu que estarà regulat per semàfors. Davant aquest escenari, mobilitat demana precaució a l'hora de conduir per la zona.