Mobilitat impulsa la campanya #salvavides en la qual encoratja els usuaris a agafar aquest transport per evitar riscos innecessaris

El cartell de la campanya del servei de mobilitat amb la qual recomana agafar el bus nocturn.

Andorra la Vella

El mes de desembre és sinònim de sopars d'empresa per celebrar l'arribada del Nadal i trobades amb amics i familiars a la nit. Davant aquest escenari, el servei de mobilitat d'Andorra ha iniciat una campanya anomenada #salvavides, en la qual aconsella agafar el bus nocturn després d'aquestes trobades, en tant que és un gest senzill i evitar riscos innecessaris, com accidents de trànsit per estar sota els efectes de l'alcohol. 

