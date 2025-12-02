Transport públic per la nit
Bus nocturn pels sopars de Nadal
Mobilitat impulsa la campanya #salvavides en la qual encoratja els usuaris a agafar aquest transport per evitar riscos innecessaris
El mes de desembre és sinònim de sopars d'empresa per celebrar l'arribada del Nadal i trobades amb amics i familiars a la nit. Davant aquest escenari, el servei de mobilitat d'Andorra ha iniciat una campanya anomenada #salvavides, en la qual aconsella agafar el bus nocturn després d'aquestes trobades, en tant que és un gest senzill i evitar riscos innecessaris, com accidents de trànsit per estar sota els efectes de l'alcohol.