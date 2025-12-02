Política exterior
Andorra reafirma a Nova Delhi el compromís amb la transparència fiscal internacional
Ho ha fet a la 18a reunió plenària del Fòrum Global de l'OCDE celebrada a l'Índia
Andorra ha ratificat aquesta setmana la seva aposta per la transparència i la cooperació fiscal internacional durant la 18a reunió plenària del Fòrum Global sobre Transparència i Intercanvi d’Informació amb Fins Fiscals de l’OCDE, que se celebra a Nova Delhi de l’1 al 5 de desembre. La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, ha representat el país en una trobada marcada per la necessitat de combatre de manera coordinada l’evasió tributària i els fluxos financers il·lícits.
En la seva intervenció, Jordana ha recordat que l’adhesió al Fòrum Global el 2009 va suposar un punt de inflexió en l’estratègia d’Andorra per reforçar la credibilitat internacional i adoptar un sistema fiscal modern i alineat amb els estàndards globals. Ha subratllat que el país aplica plenament els tres pilars de l’intercanvi d’informació fiscal —a petició, automàtic i espontani— gràcies a “reformes legislatives profundes” impulsades durant l’última dècada.
La secretària d’Estat ha posat en valor que la cooperació i l’intercanvi de dades han permès identificar riscos, prevenir pràctiques il·lícites i tancar bretxes de compliment, alhora que han contribuït a consolidar la reputació d’Andorra com a jurisdicció “cooperativa i fiable”.
Entre els avenços més destacats, Jordana ha esmentat la signatura de la Convenció d’Assistència Administrativa Mútua el 2013, l’inici de l’intercanvi automàtic d’informació el 2018 amb 41 jurisdiccions —avui ja més de 100— i la recent adhesió a l’addendum del MCAA el 2024, que incorpora les modificacions del nou estàndard CRS previstes per al 2026.
Tot i els progressos, Jordana ha recordat que l’aplicació d’estàndards cada vegada més exigents representa un esforç considerable per a països petits, tant en recursos humans com tecnològics. Per això, ha defensat que els processos de revisió del Fòrum Global haurien d’incorporar el principi de proporcionalitat per adaptar-se a la mida i al risc de cada jurisdicció, sense comprometre la rigorositat del sistema.
En la seva conclusió, la secretària d’Estat ha assegurat que Andorra continuarà reforçant el seu marc normatiu, garantint la confidencialitat de les dades i col·laborant activament en la lluita contra l’evasió fiscal i el blanqueig de capitals. “La transparència fiscal no és només una obligació internacional —ha dit—, sinó una oportunitat per enfortir la confiança, la competitivitat i la integritat del sistema financer global”.