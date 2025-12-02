Projecte de Llei de Creixement Sostenible
Andorra Endavant proposa sancionar amb infraccions molt greus la simulació de residència
El grup parlmentari liderat per Carine Montaner ha presentat una bateria d'esmenes al Projecte de Llei de Creixement Sostenible
El grup parlamentari Andorra Endavant ha presentat un paquet d’esmenes al Projecte de Llei de Creixement Sostenible amb l’objectiu de reforçar la lluita contra la immigració il·legal, garantir més seguretat jurídica i assegurar que les noves residències aportin valor real al país. Entre les mesures destacades hi ha la creació de tres infraccions molt greus —contractacions fictícies, simulació de residència i lloguer a persones sense papers— i la nul·litat automàtica de totes les autoritzacions en casos de reagrupament indegut. Així com la substitució del dipòsit de 50.000 euros a l'Autoritat Financera Andorrana, l’AFA, per un crèdit fiscal, i exigeix que les empreses vinculades a residències per compte propi generin almenys 10.000 euros anuals de recaptació a partir del tercer any.
Pel que fa a la contractació de temporers, la formació proposa que el permís quedi vinculat a l’empresa patrocinadora, sense possibilitat de canvi durant la temporada, així com la creació d’una plataforma digital obligatòria per verificar documents i prevenir fraus.
En relació amb els residents passius, Andorra Endavant vol elevar la inversió mínima a 1 milió d’euros i fixar un mínim de 600.000 euros en cas d’inversió immobiliària per reduir l’especulació i protegir l’accés a l’habitatge. La presidenta del grup, Carine Montaner, defensa que les esmenes “volen ordenar, protegir i construir país”, i que responen a la voluntat de construir “una Andorra moderna, justa i amb criteri”.