Justícia
Víctor Torre de Silva és nomenat nou magistrat del Tribunal Constitucional
La designació l'ha fet el Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano
Víctor Torre de Silva y López de Letona ha estat nomenat magistrat del Tribunal Constitucional pel Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, segons informa el bisbat. El nou magistrat substitueix Josep Delfí Guàrdia Canela, que va arribar al final del mandat el 24 de novembre passat.
Víctor Torre de Silva va néixer a Bilbao el 1966 i es va llicenciar en Dret per la Universitat Complutense de Madrid el 1989 amb premi extraordinari i nacional de llicenciatura, i té un doctorat en Dret Administratiu de la mateixa universitat obtingut amb la qualificació d'excel·lent cum laude. El jurista és expert en Dret Públic, Lletrat Major del Consell d'Estat d'Espanya, on va guanyar l'oposició el 1991, i professor universitari, segons destaca el bisbat d'Urgell.
El nou magistrat va treballar com a director del gabinet de la presidència del Congrés dels Diputats espanyol entre el 1996 i el 2000 i va ocupar el càrrec de subsecretari de Defensa d'Espanya del 2000 al 2004.
Notícia pendent d'ampliació