MEDI AMBIENT
La temporada de bolets d’enguany, una de les millors dels darrers anys
Les pluges de finals d’estiu van ser decisives per a l’èxit de la campanya del 2025
La temporada de bolets d’enguany va ser especialment generosa a Andorra, situant-se entre les millors dels darrers anys. Les pluges abundants de finals d’estiu van afavorir la proliferació d’espècies com els rovellons, ceps i rossinyols, així com una bona presència de fredolics al tram final. “En principi ha estat bastant bona, una de les millors dels últims cinc anys”, va afirmar el micòleg i investigador de l’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) Manel Niell. Tot i que el 2018 va ser de les millors produccions que es recorden darrerament, segons Niell.
Aquesta bona producció va ser possible gràcies a les bones condicions meteorològiques que es van produir a finals de l’estiu. El mes de setembre va ser bastant plujós. Per exemple, a l’estació central de FEDA es van enregistrar 113,1 mm, 20 mm més que el setembre del 2024, quan se’n van recollir 93,1 mm. El 2025 van caure 113,1 mm, en canvi, el 2024, 112,6 mm. “La temporada va començar força bé i com que va continuar humitejant el terreny, hi va haver producció perquè es va poder mantenir la humitat”, va assenyalar Niell en declaracions a l’ANA.
“A l’octubre va parar de ploure i en alguns llocs hi va haver una secada del sòl, això va fer que els fongs es refugiessin en llocs més humits”, va indicar l’especialista. Niell va recordar que l’orografia andorrana és molt variada per l’altitud i, sumat al fet que hi ha regions més obagues que d’altres, fa que hi hagi una gran “variabilitat de producció de fongs”. En aquest sentit, va comentar que hi ha zones pel qual no es donen les circumstàncies propícies perquè n’apareguin.