POLÍTICA
SPD proposa un model salarial amb incentius empresarials
El partit també vol frenar l’especulació immobiliària al Clot d’Emprivat
Progressistes-SDP va situar al centre de la seva Assemblea d’aquest cap de setmana dues prioritats que, segons el partit, el país ja no pot ajornar: transformar l’Estat del benestar perquè garanteixi salaris dignes i adoptar mesures contundents per posar fre a l’especulació immobiliària al Clot d’Emprivat. La primera ponència, presentada per Najim Aouraghe i Josep Roig, va defensar que l’actual model assistencial basat en ajudes i subsidis ha quedat esgotat. La proposta central és la creació d’un Règim de Bonificacions Salarials Empresarials que premiï fiscalment les empreses que incrementin els salaris reals dels treballadors. El mecanisme inclouria deduccions progressives a l’impost de societats i un model adaptat per a petites empreses.
El partit va denunciar la proliferació de torres de luxe
El partit també va posar el focus en la situació urbanística d’Escaldes. En la tercera ponència, Elisabet Zoppetti va denunciar la “densificació irracional” i la proliferació de torres de luxe al Clot d’Emprivat, un creixement que atribueixen a un POUP desfasat i massa permissiu. Progressistes-SDP va reclamar una revisió urgent del planejament i va proposar mesures específiques: augmentar fins al 50% la cessió obligatòria de sòl per espais públics o zones verdes, imposar límits estrictes d’alçada i volumetria i destinar un mínim del 33% de les noves promocions a habitatge de lloguer assequible.
Bartumeu creu que la postura de Govern pot crear tensió amb França
Jaume Bartumeu va fer balanç del Pacte d’Estat per l’acord d’associació amb la Unió Europea. Bartumeu va recordar que des del desembre del 2023 manté la convicció que l’acord és mixt i que, per tant, necessita doble ratificació: la de la UE i la dels parlaments nacionals, remarcant que el president Emmanuel Macron ja va deixar clar que la Constitució francesa obliga a considerar-lo així i que la posició de França “és definitiva”. En aquest context, va carregar contra el Govern per insistir en un “tracte excepcional” per als microestats i per continuar defensant que l’acord no és mixt. Bartumeu va considerar que aquesta actitud és “inviable”, provoca un “ridícul institucional davant del Copríncep francès” i posa el país en risc de tensió diplomàtica. També va qualificar de “lamentables” les declaracions del secretari d’Estat d’Afers Europeus, que va assegurar que França “és només un estat entre vint-i-set”.