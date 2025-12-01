Gastronomia
Una cinquantena de professionals participen en la segona jornada formativa del Pla Gastronòmic
La formació, centrada en l’excel·lència al servei de sala i celler, ha reunit diversos experts
El Pla Gastronòmic d’Andorra ha celebrat aquest dilluns la seva segona jornada formativa, centrada en el perfeccionament del servei a sala i al celler, un dels elements clau per elevar l’experiència gastronòmica al país. La sessió ha reunit una cinquantena de professionals —entre empresaris, cuiners, sommeliers i caps de sala— amb l’objectiu d’impulsar l’excel·lència en l’atenció al client.
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha inaugurat la jornada destacant la importància del tracte personal en la gastronomia d’alta muntanya: “L’esperit de servei forma part del nostre ADN: treballem amb productes del territori, però també amb persones i vincles que perduren”.
La formació ha abordat temes com l’elegància i l’hospitalitat a sala, l’art del maridatge, la integració de l’oferta de begudes, l’ús creatiu de còctels i combinats, així com estratègies de gestió, direcció i fidelització del client. També s’ha reflexionat sobre què valoren els periodistes gastronòmics en un restaurant.
La jornada ha comptat amb ponents de referència internacional, com Pere Monje (Via Veneto*), Alberto Segade (Kadeau**), David Seijas (elBulli), Pau Arenós, François Monti o Roger Margalef, entre d’altres. L’acte ha conclòs amb una taula rodona per analitzar els reptes de futur en el servei gastronòmic.