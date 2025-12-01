Trobada
La policia d’Andorra reforça la cooperació internacional en la 93a Assemblea General de la Interpol
També s'ha escollit el nou comitè executiu, que a partir d'ara estarà presidit per França
El director del departament de policia, Bruno Lasne, i el cap de l’Oficina Central Nacional, el sergent major Francesc Almendros, han representat Andorra a la 93a Assemblea General d’INTERPOL, celebrada aquesta setmana a Marràqueix (Marroc). L’esdeveniment ha reunit més de 800 delegats de 179 països per abordar els nous reptes de la delinqüència transnacional i reforçar la cooperació policial global.
Durant quatre dies, ministres, alts comandaments i responsables policials d’arreu del món han compartit estratègies per fer front a les amenaces emergents, amb especial atenció als centres d’estafa transnacionals, vinculats al frau digital, el tràfic d’éssers humans i l’explotació criminal de víctimes reclutades sota falses promeses laborals. Aquest tipus de delictes, que també han afectat ciutadans d’Andorra, representen un repte creixent per al cos andorrà, especialment per la sofisticació tecnològica que utilitzen aquestes xarxes per evadir controls i captar noves víctimes.
INTERPOL ha presentat dues noves eines destinades a millorar l’intercanvi i el processament d’informació entre països, amb l’objectiu d’agilitzar les investigacions i reforçar la resposta operativa a escala internacional. L’organització també ha acordat intensificar l’intercanvi d’intel·ligència en temps real, atacar les fonts de finançament criminal i impulsar campanyes globals per protegir les persones més vulnerables davant d’aquestes estafes.
Durant l’assemblea, els membres han elegit el nou comitè executiu, que a partir d’ara estarà presidit per França, un fet que Lasne ha valorat molt positivament per les estretes relacions amb les forces de seguretat del país veí. La delegació andorrana ha mantingut trobades bilaterals amb el ministre de l’Interior francès, Laurent Nuñez; els màxims responsables de la policia nacional i la gendarmeria franceses; i els directors generals de les policies de Colòmbia, Xile i Mònaco, entre d’altres.
Segons Lasne, participar en aquesta reunió anual “referma el compromís d’Andorra amb la cooperació policial internacional i la necessitat de treballar colze amb colze per combatre un crim cada vegada més global i tecnològic”.