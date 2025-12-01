EMPRESA
La moda i el turisme, eixos de la missió andorrana a Itàlia
Andorra Business i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra organitzen del 17 al 20 de març del 2026 una missió empresarial multisectorial a Itàlia amb l’objectiu que les empreses d’Andorra puguin aproximar-se i conèixer un ecosistema innovador, referent en sectors com la moda, les tecnologies de la informació, les indústries creatives, els àmbits del turisme i els esports d’hivern. “Aquest viatge s’ha concebut com una oportunitat per potenciar el creixement i la internacionalització de les empreses andorranes”, van explicar.
Aquesta iniciativa estarà encapçalada per la ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, Conxita Marsol, el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, el president i la directora de la Cambra, Josep Maria Mas i Sol Rossell, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo.