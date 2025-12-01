CULTURA
El llibre andorrà visita Mèxic per expandir-se a nous lectors
El Govern va participar aquest cap de setmana a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Mèxic), la cita literària més important del món hispanoparlant. En aquesta missió hi van prendre part representants de diverses editorials del Principat: Medusa, Anem Editors, amb David Gálvez, Editorial Andorra, amb Lluís Viu, i Trotalibros, amb Jan Arimany. L’objectiu principal va ser establir contactes amb segells i distribuïdores llatinoamericanes per impulsar la difusió d’obres andorranes entre el públic de la regió. El Ministeri va subratllar que la presència a Guadalajara respon a una demanda del sector i consolida el compromís amb els professionals del llibre després de participar de manera regular en les fires de llibres més importants de l’entorn.