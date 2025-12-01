Gastronomia
El forner revelació 2020 Mario Ortiz s'instal·la a Andorra
El pastisser ha obert el local Brulée a Ansalonga, Ordino
El forner revelació 2020 a Espanya, Mario Ortiz, s'ha instal·lat a Andorra, concretament a Ansalonga, Ordino. Ortiz tenia el seu forn a Colmenar Viejo, un poble al nord de Madrid, però "per vàries coses, l'administració pública va ser nefasta i ens van tancar el negoci amb un bebè de quatre mesos, totalment desemparats davant la llei", explica el forner al canal de YouTube Tengo un Plan. Tot i que va intentar obrir una pastisseria Brulée prop de Madrid, al final "no va ser possible". Va ser llavors quan li va sortir una proposta d'Andorra, "Vam agafar el cotxe, vam venir el cap de setmana, vam veure aquella proposta gastronòmica que no era per a mi i vam començar a mirar locals. El meu pare i Luz (la parella) van veure aquest local a Ansalonga i van veure que era allà".
Ortiz va especialitzar-se a fer pa i, tot i que la seva parella era intolerant, "vaig intentar fer un pa que ella pogués menjar. És la història d'amor per a trobar un pa que pogués menjar", explica, apuntant que ha rebut diverses crítiques pel preu, però diu que "el producte és molt bo i això costa diners". Tot i que l'especialitat sigui el pa, el forner destaca que es ven molt més la pastisseria amb el cafè: "entre el croissant i el cafè, el tiquet mitjà és de 5 a 10 euros, uns 7 euros", relata.
Ortiz també explica que comença a treballar a les tres de la matinada "i no paro ni un minut ni un segon. Dormo sobre cinc o sis horetes", comenta.