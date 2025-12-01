Cultura
El festival Ull Nu obre convocatòria internacional per seleccionar instal·lacions audiovisuals per al 2026
Les obres seleccionades s’exhibiran els vespres del 22 i 23 de maig gràcies al suport de Creand Crèdit Andorrà, patrocinador del circuit.
El festival Ull Nu fa un nou pas en la seva evolució creativa i obre la convocatòria per triar les instal·lacions artístiques que formaran part del circuit expositiu de l’edició del 2026. La crida, d’abast internacional, s’adreça a artistes visuals, col·lectius creatius i professionals que treballin amb llum, so, imatge i interacció, i que vulguin formar part d’un dels esdeveniments audiovisuals més destacats del Pirineu. Les obres seleccionades s’exhibiran els vespres del 22 i 23 de maig gràcies al suport de Creand Crèdit Andorrà, patrocinador del circuit.
Des del 2019, Ull Nu ha evolucionat més enllà de les sales de projecció per convertir-se en una experiència urbana que porta la cultura al carrer i fomenta la participació del públic. El festival ha estat aparador de propostes innovadores, moltes d’elles inèdites al país, signades per artistes i estudis amb projecció internacional. També ha esdevingut una plataforma de visibilitat per a creadors locals, estudiants i joves talents.
La convocatòria d’instal·lacions estarà oberta del 2 de desembre del 2025 a l’1 de març del 2026. Les persones interessades han d’enviar la seva proposta al correu del festival, i el 15 de març es faran públiques les obres seleccionades.
A més, el festival també ha activat les inscripcions del concurs de curtmetratges, adreçat a creadors menors de 35 anys nascuts o residents a Andorra, Catalunya, Navarra, Aragó, País Basc, Occitània o Nova Aquitània. La convocatòria romandrà oberta del 15 de desembre fins al 22 de març del 2026, i repartirà més de 7.000 euros en premis en categories com millor curtmetratge, millor guió, millor muntatge, millor direcció o premi del públic.
El festival incorporarà una nova edició de l’Ull Nu LAB, el laboratori de guions que ofereix sessions de tutoria amb professionals de prestigi. La convocatòria estarà activa entre el 12 de gener i el 4 d’abril del 2026, i seleccionarà vuit projectes per treballar-los durant el festival. Dos d’ells seran premiats amb 500 euros per impulsar-ne la producció.