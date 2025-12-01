Successos
Ferida lleu una motorista de 70 anys en un accident a la rotonda de Prada Casadet
El sinistre ha tingut lloc a les 12.21 hores i també s'hi ha vist implicat un turisme
Una motorista de 70 anys ha resultat ferida en un accident a les 12.21 hores del migdia a la rotonda de Prada Casadet, a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella. Segons informa la policia, en el sinistre també s'ha vist implicat un turisme, també amb matrícula andorrana, i la dona ha hagut de ser traslladada a l'hospital, on ha estat donada d'alta poca estona després, apunta el centre sanitari.