Infraestructures
FEDA Ecoterm destina 890.000 euros en duplicar l'eficiència de la xarxa de fred a Escaldes
Les obres, que duraran sis mesos, aprofiten l’aigua del Valira d’Orient per millorar la capacitat i sostenibilitat del sistema
FEDA Ecoterm ha iniciat una obra valorada en 889.805 euros per incorporar l’aigua del riu Valira d’Orient com a sistema de refredament a la central de fred d’Escaldes-Engordany. El nou sistema aigua-aigua permetrà duplicar l’eficiència energètica, mantenint el consum elèctric però augmentant l’energia distribuïda.
Els treballs, que s’allargaran sis mesos, inclouen un bescanviador de calor que evitarà el contacte directe entre aigües i respectarà el medi ambient. Un cop finalitzada, la infraestructura permetrà passar dels 1,6 MW actuals fins als 8 MW, abastant també parts d’Andorra la Vella.