EDUCACIÓ
Espanya busca personal docent i tècnic per treballar a Andorra
Les places que ofereix el ministeri són per al curs 2026-2027
El ministeri d’Educació del govern espanyol ha publicat les convocatòries anuals per cobrir places docents i d’assessorament tècnic a l’exterior a partir del curs 2026-2027. La iniciativa inclou, un any més, destinacions a Andorra, tant per a personal docent com per a professionals en assessories tècniques, confirmant així la seva importància dins la xarxa de presència educativa espanyola a l’exterior.
En total, s’han convocat 109 places per a docents de carrera dels cossos de mestres, professorat de secundària, formació professional i escoles oficials d’idiomes, i 19 places per a assessories tècniques. A més d’Andorra, les destinacions inclouen països com França, Alemanya, Estats Units, Brasil, Marroc o Portugal, entre molts altres.
El termini per presentar les sol·licituds acaba el 2 de desembre
Els docents seleccionats treballaran en centres espanyols a l’exterior, seccions en centres de sistemes educatius locals o agrupacions de llengua i cultura espanyoles. Les assessories tècniques, per la seva banda, s’encarregaran de la gestió de programes educatius, promoció de la llengua i cultura espanyoles i enfortiment dels vincles institucionals amb els països d’acollida.
Els nomenaments tindran una durada màxima de sis cursos per al personal docent i cinc per a les assessories, amb excepcions en les Escoles Europees. El termini per presentar sol·licituds acaba el 2 de desembre a les 10 hores.