Reconeixement
Condecoració per la promoció de la cultura lusitana al Principat
José Luís Gonçalves Carvalho va rebre la distinció de mans de l’ambaixador José Augusto Duarte al Centre de Congressos
El director artístic del grup de folklore Casa de Portugal a Andorra, José Luís Gonçalves Carvalho, ha estat condecorat aquest vespre en una cerimònia celebrada al Centre de Congressos d’Andorra, a la Sala Aria.
L’acte ha estat presidit per l’ambaixador de Portugal a Andorra, José Augusto Duarte, i organitzat pel cònsol general de Portugal al país, Duarte Pinto da Rocha, en reconeixement a la trajectòria de Gonçalves Carvalho i la seva contribució durant més de trenta cinc anys a la preservació i promoció del folklore portuguès al Principat.
La distinció posa en valor la feina de la Casa de Portugal, una entitat de referència dins de la comunitat portuguesa resident a Andorra, i es reconeix el paper clau del premiat en dinamitzar la cultura lusitana al país.
L’ambaixador també ha expressat el seu “gran orgull” per haver lliurat el reconeixement oficial a José Luís Gonçalves, destacada figura de la comunitat portuguesa a Andorra i impulsor cultural durant més de tres dècades. Duarte n'ha destacat “el civisme, la dedicació desinteressada i el servei a la comunitat”, qualitats que considera exemplars.
“Va arribar fa més de 30 anys amb orígens humils i podria haver-se limitat a treballar per al seu benestar personal. Però va anar molt més enllà, contribuint socialment i culturalment”, ha subratllat l’ambaixador.
A l’acte hi van assistir representants institucionals com la ministra de Cultura Mònica Bonell, la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada i la ministra d’ Afers Exteriors, Imma Tor. També han assistit membres de la comunitat portuguesa i integrants del teixit cultural i associatiu del Principat.