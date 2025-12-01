UNA FÓRMULA DE CONTRACTACIÓ QUE VA PROVOCAR PROBLEMES
El cas dels treballadors desplaçats s’encalla per una rogatòria al Perú
L’advocat dels obrers denuncia que Desant Servicios Generales és una societat fantasma i que la petició no farà més que retardar la causa
El conflicte dels treballadors peruans que van ser contractats com a desplaçats continua cuejant, bàsicament perquè dos d’ells van decidir denunciar els abusos que presumptament van patir i els incompliments del suposat contracte signat al seu país amb una empresa que ningú coneix. Dimarts passat estava programat el judici, amb les empreses Telexarxes i Construart citades per donar compte de l’afer. La primera, perquè és on van treballar gran part d’aquests obrers, i la segona com a presumpta captadora de la mà d’obra que necessitava el sector de la construcció en una problemàtica que va obligar finalment el Govern a canviar la llei per evitar nous episodis similars.
La vista no es va celebrar. La batlle la va suspendre i tramitarà una comissió rogatòria a les autoritats peruanes per intentar contactar amb l’empresari que presumptament va signar els contractes, una empresa que, segons l’advocat dels treballadors, “és una societat fantasma, que no existeix, perquè era Construart qui va fer els tractes i els va captar. Els mateixos ciutadans peruans asseguren que ignoren l’existència d’aquesta”, anomenada Desant Servicios Generales.
La defensa dels obrers critica la inacció d’Inspecció de Treball
La vista no es va celebrar perquè va ser suspesa. Poc abans de les nou del matí un funcionari de la Batllia va contactar amb el lletrat per comunicar-li que les proves que havia reclamat estaven dins del procediment. Aquest es va queixar per la indefensió en què es trobava ja que sense aquestes proves no podia afrontar el judici i fer l’interrogatori adient, i va fer a la batlle la petició d’una suspensió que va ser rebutjada.
La Batllia busca aclarir qui va signar realment els contractes
Primers minuts
La demanda de l’advocat va ser denegada però va ser la mateixa batlle la que va procedir a suspendre la vista per procedir a fer una comissió rogatòria destinada a contactar amb els responsables de Desant Servicios Generales, un procediment que el lletrat va considerar que només farà que retardar la causa ja que “és una societat fantasma, és falsa, no existeix”. Abans d’aquesta decisió, en els minuts d’inici del judici, la batlle va preguntar a l’advocada de Constuart si aquesta és una empresa de treball temporal. La resposta va ser negativa, tot i que el lletrat dels peruans manté que va ser qui va captar-los al seu país. Telexarxes, per la seva banda, va sostenir que no podia formar part d’aquesta causa, però el mateix lletrat va insistir que molts dels desplaçats havien treballat en obres d’aquesta empresa andorrana.
El lletrat que representa els dos obrers peruans es va queixar que havia contactat amb Inspecció de Treball i havia pogut constatar que “no s’ha fet res fins ara”. Va afegir que “seria molt forta aquesta inacció per part del servei” i va mantenir que “Construart va fer el contracte laboral i va cedir els treballadors a Telexarxes”. També va incidir en el fet que la primera no disposa de llicència d’empresa de treball temporal i va lamentar que després de tant temps “no s’hagin imposat sancions, tenint en compte que Inspecció de Treball també està dins del procediment”.
EL LLETRAT DENUNCIA ACOMIADAMENTS VERBALS I VULNERACIÓ DELS DRETS LABORALS
El lletrat va carregar contra el rol ambigu de Construart i Telexarxes en la gestió dels treballadors, i va assenyalar que els treballadors van desconèixer fins al moment de la seva arribada l’existència de l’empresa peruana Desant Servicios Generales.