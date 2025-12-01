Nomenament
Andbank Espanya reforça l’àrea de finançament corporatiu amb la incorporació d’Itziar Gómez de la Vega
Serà la nova directora de Debt Advisory, una posició clau amb la qual l’entitat vol reforçar la seva estratègia d’assessorament econòmic i solucions de deute per a clients
Andbank España ha anunciat la incorporació d’Itziar Gómez de la Vega com a nova directora de Debt Advisory, una posició clau amb la qual l’entitat vol reforçar la seva estratègia d’assessorament en finançament i solucions de deute per a clients corporatius i institucionals. Amb més de 25 anys de trajectòria en el sector financer, Gómez de la Vega és considerada una experta en estructuració de finançament complex i en mercats de capitals.
La nova directora ha desenvolupat gran part de la seva carrera en àrees com Capital Markets, Originació de Renda Fixa, Project Finance i Estructuració, consolidant-se com una figura de referència en operacions de finançament sofisticades. Abans d’unir-se a Andbank España, va ocupar el càrrec de Managing Director i Head of Debt Advisory a Bestinver Securities, on va liderar operacions per a companyies mid-cap en formats públics i privats, especialment en sectors com infraestructures, energia renovable i real estate. La seva trajectòria inclou també posicions directives a Ahorro Corporación Financiera, Banesto i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).
Gómez de la Vega és llicenciada en Economia i Administració d’Empreses per la Universitat Complutense de Madrid i compta amb un Màster en Recerca en Economia i Empresa per ICADE. Ha completat formacions especialitzades en finances, derivats, anàlisi de riscos i mercats, incloent-hi el Certificat en Informació Financera (CIF) per AFI, així com diversos programes avançats en productes estructurats i normativa MiFID II. Paral·lelament, ha exercit com a professora universitària impartint assignatures de finances a ICADE.