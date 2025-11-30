DECISIÓ DEL CONSELL
La UE adopta la reforma del conveni amb Andorra per l’intercanvi fiscal
El nou protocol adapta l’acord bilateral al nou estàndard de l’OCDE per combatre l’evasió
El Consell de la Unió Europea ha adoptat formalment la decisió de celebrar el protocol modificatiu de l’acord amb Andorra sobre l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers. Aquesta modificació, acordada i signada el 13 d’octubre de 2025 per la Comissió Europea i les autoritats andorranes, permet adaptar el marc vigent a les noves normes internacionals establertes per l’OCDE, que entraran en vigor l’1 de gener de 2026.
L’objectiu d’aquest protocol és garantir que l’intercanvi d’informació entre Andorra i els estats membres de la UE s’ajusti al nou Estàndard Comú de Comunicació de la Informació (ECCI), revisat per l’OCDE el 2022. Aquest estàndard és la base internacional per a la cooperació fiscal, ja que facilita l’intercanvi automàtic de dades entre administracions tributàries amb la finalitat de combatre el frau i l’evasió fiscal a escala global.
Andorra adapta l’acord a les noves exigències de transparència
La modificació de l’acord amb Andorra forma part d’un paquet més ampli que inclou també Suïssa, Liechtenstein, Mònaco i San Marino. No obstant això, el cas andorrà és especialment rellevant per la seva condició d’estat tercer associat amb la UE a través de diversos acords, i per l’evolució que ha experimentat en matèria de transparència fiscal durant la darrera dècada.
El nou protocol adoptat pel consell de la ue entrarà en vigor el 2026
Amb aquesta decisió, les institucions europees donen llum verda definitiva a la posada en marxa del nou marc d’intercanvi automàtic a partir de l’any 2026. El Parlament Europeu ja havia emès un dictamen favorable el 13 de novembre, i el Consell de la UE l’ha ratificat pocs dies després, en el marc d’una sessió en què també s’han aprovat els protocols amb la resta de petits estats europeus.
Obligacions
El protocol adoptat pel Consell de la Unió Europea estableix obligacions tècniques i jurídiques per assegurar que les entitats financeres andorranes transmetin regularment a les autoritats fiscals del país la informació sobre comptes de residents a la UE, perquè aquesta pugui ser compartida de forma automàtica. Això inclou detalls com saldos, rendiments, interessos i moviments financers. Es tracta d’un pas més en la normalització de les relacions fiscals d’Andorra amb Europa, i un compromís renovat amb la transparència i la cooperació tributària internacional.