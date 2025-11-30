Mobilitat
Retencions a la sortida del Principat per Espanya
La frontera hispanoandorrana presenta densitat elevada
La carretera general 1 (CG1) registra avui retencions en direcció sud, cap a Espanya. El Servei de Mobilitat ha indicat que la sortida del país per la frontera hispanoandorrana presenta trànsit dens, especialment a la zona del riu Runer, on es concentren els vehicles que abandonen el Principat. La zona afectada ha registrat cues durant tot el dia, amb avisos des de les 11 hores del matí