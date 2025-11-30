CONGRÉS DEMÒCRATA
Renovació sense pressa
Baró, nou president de DA, i Espot confien a repetir els resultats de les anteriors eleccions generals
El canvi en el lideratge de Demòcrates per Andorra (DA) és una realitat amb el nomenament de Ladislau Baró, actual ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats com a nou president del partit. La cúpula de l’executiva també canvia, amb l’entrada de Guillem Casal com a secretari general substituint Vicenç Mateu, i Maria Martisella com a secretària d’organització substituint Ester Vilarrubla. Xavier Espot, cap de Govern i antic president de Demòcrates, va criticar la manera com alguns partits ja es mouen “com si les eleccions fossin demà”, amb aliances i repartiment de càrrecs prematurs. “Em sembla una mica absurd especular amb eleccions anticipades en una legislatura on el govern té una majoria sòlida al Consell General. És poc propi des de persones que tenen sentit comú”, va assegurar. Tot i això, tant Baró com Espot es van mostrar confiats a poder repetir els resultats de les darreres eleccions. Segons el cap de Govern, les darreres enquestes del CRES indiquen una “intenció de vot similar a la del 2019 i 2023” i mantenen Demòcrates al capdavant “malgrat el desgast de 14 anys de govern” i no haver designat encara el candidat o candidata, que arribarà quan el partit hagi definit el projecte i les aliances.
Espot va acomiadar-se del càrrec i de l’organigrama del partit amb un discurs on va revisar la trajectòria recent del partit. En el seu repàs, Espot va posar l’accent en els èxits polítics i institucionals assolits des de l’arribada de DA al Govern, destacant les reformes econòmiques “que s’havien discutit durant dècades”, la gestió de la crisi reputacional del sistema financer el 2015, on es va demostrar “la importància de tenir un bon equip” i l’impuls decisiu a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, “el repte més complex i més rellevant de la història d’Andorra”. També va explicar que cal afrontar el cicle preelectoral amb “ordre i concert”.
En el seu primer discurs ja com a president, Ladislau Baró va assegurar que el partit “seguirà amb el procés de modernització”, assegurant que DA “no ha fallat en cap decisió estratègica important i que això s’ha acreditat amb el pas del temps”. El partit enceta una nova etapa “marcada per l’adaptació al moment polític actual, però no per un gir ideològic. No canviarà la genètica del partit. El que canvia és el context, l’entorn, la realitat política”, va afirmar.
Tot i els rumors, Baró va voler defugir d’una futura postulació com a candidat a cap de Govern en les pròximes eleccions, assegurant que “no estem en una perspectiva preelectoral”. El nou president de l’executiva també va valorar de manera positiva “la capacitat d’adaptació del partit”, sempre ancorada a uns principis bàsics de centralitat, “i així és com ens percep l’electorat”.
Segons el partit, més de 130 persones van assistir al Congrés al llarg de tot el matí amb la plana major de Govern present, però amb una baixa significativa, la de la ministra Conxita Marsol.
ESPOT DESCARTA QUE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ MODIFIQUI EL CALENDARI ELECTORAL
Per altra banda, Ladislau Baró va elogiar el posicionament de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) sobre l’Acord d’Associació: “És molt positiu que l’empresariat ho expressi de manera tan clara i això ens permetrà diversificar i encarar els pròxims reptes”, va explicar, i va coincidir en la idea exposada per Daniel Armengol en el seu comiat de l’EFA per intentar trobar acords i mecanismes per cooperar, però sense intervenir en l’economia de mercat i la inversió privada que regeix el sistema del Principat.