ECONOMIA

Creand edita un llibre que recull la història dels 75 anys de l’entitat

Cornella i Pintat amb el llibre.

Andorra la Vella

Creand Crèdit Andorrà va editar un llibre que explica la història dels 75 anys de l’entitat, des de la seva fundació fins a l’actualitat. Titulat 1950 - 2025 de Crèdit Andorrà a Creand i escrit per l’historiador Francesc Rodríguez, el volum descriu la trajectòria del banc durant aquests anys, amb detalls i referències documentals inèdites del naixement de Crèdit Andorrà SA fins a l’actualitat. El conseller delegat de Creand, Xavier Cornella, va explicar que aquest llibre “és el testimoni més complet de tot el recorregut del banc; no només explica la nostra història, sinó que constata l’evidència que vam ser, som i continuem essent una entitat al servei de les persones i del país”. També va agrair que aquesta història “ha estat possible gràcies a l’esforç i la dedicació dels accionistes, de l’equip directiu i de tots els col·laboradors”.

