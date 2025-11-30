ECONOMIA
Creand edita un llibre que recull la història dels 75 anys de l’entitat
Creand Crèdit Andorrà va editar un llibre que explica la història dels 75 anys de l’entitat, des de la seva fundació fins a l’actualitat. Titulat 1950 - 2025 de Crèdit Andorrà a Creand i escrit per l’historiador Francesc Rodríguez, el volum descriu la trajectòria del banc durant aquests anys, amb detalls i referències documentals inèdites del naixement de Crèdit Andorrà SA fins a l’actualitat. El conseller delegat de Creand, Xavier Cornella, va explicar que aquest llibre “és el testimoni més complet de tot el recorregut del banc; no només explica la nostra història, sinó que constata l’evidència que vam ser, som i continuem essent una entitat al servei de les persones i del país”. També va agrair que aquesta història “ha estat possible gràcies a l’esforç i la dedicació dels accionistes, de l’equip directiu i de tots els col·laboradors”.