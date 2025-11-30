SOCIETAT
El CRCE ofereix formació sobre resolució de conflictes a diferents professionals
El Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE), de la mà de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), va oferir durant dos dies sessions formatives a diferents col·lectius i col·legis professionals per exposar els avantatges de la mediació en la resolució de conflictes.
Aquesta és la segona ocasió en què es realitzen aquestes trobades sectorials amb diferents professionals. Es va organitzar fa uns mesos amb el sector immobiliari i aquesta setmana s’han reunit amb els enginyers, arquitectes i asseguradors, a més d’una formació amb el Consell Superior de la Justícia, batlles i advocats.
Mediar permet protegir totes les pars implicades
Les encarregades de liderar aquestes sessions van ser dues expertes de reconeguda trajectòria professional en aquest àmbit: María Bacas, mediadora empresarial i especialista en gestió d’acords i advocada del Col·legi d’Advocats de Madrid, i Ana María Carrascosa, magistrada i lletrada del Consell General del Poder Judicial d’Espanya, reconeguda per la seva trajectòria i experiència en matèria de resolució alternativa de conflictes i responsable al Consell General del Poder Judicial de la implantació, supervisió i desenvolupament dels programes de Mediació Intrajudicial. Jordina Ticó, secretària lletrada de la Cambra i responsable del CRCE, va explicar que “l’objectiu d’aquestes sessions és conscienciar aquests professionals i col·lectius perquè coneguin els sistemes alternatius a la via judicial”.
Hi ha desconeixement sobre els avantatges de la mediació
La mediació és un procés que permet reduir temps, protegeix les relacions futures tot mantenint la reputació i la confidencialitat entre les parts. Precisament aquests aspectes són els que va destacar la mediadora María Bacas: “La mediació és un sistema que no debilita les parts sinó que, qui millor que les parts per arribar a un acord sabent el que volen i com ho volen.”
En aquest sentit, encara existeix molt desconeixement entre els professionals i també per part de la població sobre què és la mediació i quins avantatges ofereix respecte a la via judicial. Per això, la magistrada espanyola Ana María Carrascosa posa de manifest que “una de les qüestions pendents és fer una labor de difusió a la ciutadania”.