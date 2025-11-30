Successos
Un autobús perd líquid anticongelant entre el Funicamp i la rotonda de Meritxell
Bombers, COEX, policia i agents de circulació intervenen per netejar la via entre el Funicamp i la rotonda de Meritxell
Els bombers, el COEX, la policia i agents de circulació han hagut d’actuar conjuntament avui a la tarda després que un autobús hagi perdut líquid anticongelant a la carretera general 2. Els fets han tingut lloc entre el Funicamp i la rotonda de Meritxell, poc després de les 16.30 hores.
Com a mesura de seguretat, s’ha tancat un dels carrils de pujada mentre els equips desplegats treballaven en la neteja de la via per evitar relliscades i garantir la circulació amb normalitat. Un cop finalitzades les tasques de condicionament, la circulació s’ha pogut restablir amb normalitat. No s’han reportat incidències personals.