SITUACIÓ DEL MERCAT D'HABITATGE
Anuncis de lloguers invisibles per les llargues llistes de demandants
L’alta demanda per aconseguir immobles a preu de mercat fa que les immobiliàries sovint no hagin ni de publicar els anuncis als seus portals
El mercat de lloguer s’ha convertit, des de fa ja força temps, en un dels principals reptes estructurals del país. Cada dia, moltes persones revisen els portals i els anuncis de les immobiliàries amb l’esperança de trobar un apartament a un preu assumible. Però la realitat és que l’oferta és tan escassa i la demanda tan elevada que alguns pisos ni tan sols arriben a fer-se públics, sinó que s’adjudiquen directament a persones que ja formen part de llistes d’espera internes.
Un exemple el trobem a la immobiliària Nou Aire, que reconeix que “un pis de 1.200 euros pot ser que ni surti”, perquè la llista de clients que hi han deixat les seves dades permet adjudicar-lo de manera immediata. Segons expliquen, els pisos amb preus ajustats al mercat tenen tanta demanda que es poden col·locar sense necessitat de fer cap publicació. Aquells que sí que acaben apareixent als portals solen ser els que tenen preus “fora de mercat”, és a dir, massa elevats per adjudicar-los directament a algú en espera.
“Un apartament a Canillo que vam anunciar per 1.000 euros va durar hores”
Una situació similar la descriu la immobiliària On Star. En declaracions al Diari, la seva propietària, Penélope Civera, va explicar que sovint un anunci ni arriba al públic perquè tenen llogaters que deixen un pis i necessiten reubicar-se urgentment en un altre “o es quedarien sense casa”. En aquests casos, la immobiliària prioritza garantir la continuïtat habitacional d’aquests clients abans de fer pública l’oferta. Civera va recordar també que, fins i tot quan un pis es publica, pot durar tan poc temps visible que pràcticament no deixa rastre. Com a exemple, un apartament a Canillo que van anunciar per 1.000 euros “va durar hores”, segons va afirmar. Els únics que acostumen a romandre més temps al mercat són els que tenen preus del tot prohibitius -com els de 5.000 euros mensuals-, tot i que, de mitjana, en temporada d’alta demanda, la majoria dels lloguers s’adjudiquen en menys d’una setmana.
Altres immobiliàries consultades expliquen que, malgrat tenir llistes d’espera, opten per publicar sempre tots els pisos disponibles. Amb tot, reconeixen que això no canvia gaire la dinàmica: els immobles igualment “volen”.
Moltes empreses amb llistes d'espera per adjudicar pisos
A Andorra Sotheby’s, segueixen un patró semblant. “Tenim llistes d’espera, però depèn del pis decidir si l’adjudiquem directament o el publiquem”, detallen. Sovint, expliquen, les persones que hi deixen les seves dades busquen opcions més assequibles, de manera que els pisos amb rendes més altes són els que romanen més dies al mercat. En canvi, els apartaments amb preus ajustats —entre els 1.600 i els 1.800 euros— solen adjudicar-se en qüestió d’una setmana.
Els pisos fora de mercat, els més cars, tarden més a llogar-se
"Entre poc i res"
La immobiliària Gal·li també assegura que publica sempre tots els anuncis, però admet que disposa d’una base de dades de persones interessades a les quals notifica immediatament qualsevol novetat. “Els pisos tarden entre poc i res a ser adjudicats si estan entre els 1.800 i els 2.500 euros”, afirma un dels treballadors. La combinació de demanda elevada i preus que encara entren dins del que el mercat considera acceptable fa que aquests immobles desapareguin del circuit amb gran rapidesa.
Les dades que transmeten les immobiliàries sobre l’alta demanda de pisos a preu de mercat coincideixen plenament amb les que ha compartit el Govern. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer signats aquest any se situa en 1.338 euros mensuals, segons les últimes dades facilitades per l’Executiu. La xifra prové d’un estudi elaborat a partir de 4.300 contractes signats durant els darrers tres anys, una base que permet dibuixar amb precisió l’evolució recent del mercat.
L’anàlisi confirma el doble escenari que caracteritza actualment el sector del lloguer. D’una banda, els contractes de més de cinc anys es mantenen en una mitjana de 7,8 euros per metre quadrat. De l’altra, els contractes nous signats aquest any dupliquen aquesta xifra i se situen per sobre dels 18 euros per metre quadrat, una diferència que evidencia la tensió estructural del mercat i la dificultat d’accedir a l’habitatge en condicions assequibles.
L’any 2023 els preus van experimentar un increment del 18%, fins a assolir una mitjana de 1.156 euros mensuals, l’equivalent a més de 15 euros per metre quadrat. El 2024 hi va haver un augment del 13,6% que situa la mitjana molt als 1.400 euros.