Cultura
Andorra participa a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Una delegació del Ministeri de Cultura i de diverses editorials del país viatja a Mèxic per afavorir la projecció internacional
Una delegació andorrana encapçalada pel director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, participa aquest cap de setmana a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), a Mèxic, amb l’objectiu de donar suport a la internacionalització del sector editorial del país. Es tracta de la primera participació andorrana en aquest esdeveniment, considerat el més important del món literari a l’àmbit hispanoamericà.
L'acció està representada per les editorials Medusa i Anem Editors (David Gálvez), Editorial Andorra (Lluís Viu) i Trotalibros (Jan Arimany). L’objectiu principal és establir contactes amb editorials i distribuïdores de l’Amèrica Llatina que puguin facilitar l’arribada de la producció andorrana al públic hispanoparlant.
La participació andorrana coincideix amb la presència destacada del català a la FIL, ja que Barcelona és enguany la ciutat convidada. En aquest context, la delegació del Principat també participarà en els actes organitzats amb motiu d’aquesta invitació, juntament amb institucions com l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Institut Ramon Llull.