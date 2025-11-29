FÒRUM
Sostenibilitat i IA centren el debat turístic mediterrani
Andorra Turisme va participar ahir en el Mediterranean Tourism Forum, una trobada anual que reuneix 1.500 professionals del turisme per compartir estratègies i reflexions sobre el present i el futur del sector. En aquesta edició, titulada Mediterranean Sea: Sustainability, Experience, and AI, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va ser convidat amb la distinció especial de senador, una menció que destaca un grup de figures internacionals amb una trajectòria rellevant i capacitat d’inspirar bones pràctiques en l’àmbit del turisme. Budzaku va participar com a ponent a la classe magistral New Markets and Emerging Trends, en què va destacar el paper creixent de la intel·ligència artificial en la planificació i promoció turística, especialment en la segmentació de públics i campanyes, l’optimització de l’oferta i la creació d’experiències personalitzades.