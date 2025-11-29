PROTECCIÓ CIVIL
El sistema d’alertes massives es posarà en marxa a final del 2026
El servei permetrà transmetre missatges als telèfons mòbils en situacions de risc greu o perill imminent per a la seguretat de les persones
El sistema d’alertes a la població mitjançant tecnologia de difusió massiva i selectiva començarà a funcionar cap al final de l’any vinent. El servei permetrà transmetre missatges d’emergència als telèfons mòbils en situacions de risc greu o perill imminent per a la seguretat de les persones, com ara inundacions i nevades intenses. Si cal, la informació podrà segmentar-se per zones geogràfiques. El projecte tindrà un cost anual de 137.000 euros. “Era imprescindible modernitzar els protocols i disposar de sistemes i eines tecnològiques avançades en gestió d’emergències”, va remarcar ahir la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en roda de premsa.
El servei, homologat al d’altres països europeus, complementarà la resta de mitjans de què disposa Protecció Civil per alertar i informar la població, com ara les xarxes socials, els panells d’informació variable i els mitjans de comunicació públics. Fins que no entri en funcionament el sistema d’alertes massiu, Andorra Telecom posa a disposició del Govern una solució provisional basada en l’enviament de missatges SMS. El nou mecanisme, va assenyalar la ministra, reforçarà la capacitat de resposta en casos d’emergència i d’anticipació davant de possibles catàstrofes. La implementació del sistema d’alertes forma part dels esforços per desplegar la Llei qualificada de protecció civil, aprovada el 2022.
Cap al Nexus
Pel que fa al Centre Nacional d’Emergències (CNE), es posarà en marxa el 2027 a la primera planta de l’edifici Nexus d’Andorra Telecom. L’equipament permetrà fer una gestió centralitzada de les emergències amb un sol número, el 112. La data exacta d’obertura del CNE dependrà del ritme de les obres de construcció de l’edifici Node, que de moment avancen “tal com s’havia previst”, segons va confirmar en la mateixa roda de premsa el director general adjunt d’Andorra Telecom, César Marquina. “Aquest és un dels projectes més ambiciosos i estratègics del ministeri que engeguem amb l’objectiu d’optimitzar la gestió del risc, la coordinació dels recursos disponibles i la capacitat de resposta efectiva davant les emergències”, va afirmar la ministra.
A Andorra, encara no hi ha un número que unifiqui l’atenció telefònica de les emergències. Si tens una urgència mèdica, has de trucar al 116. Si se t’ha incendiat la cuina, has de marcar el 118. El número de la policia és el 110. Si t’has perdut o t’has fet mal a la muntanya, et responen al 112, mentre que el 181 està habilitat per a les víctimes de violència de gènere. La Llei qualificada de protecció civil dona a l’executiu un termini màxim de tres anys a partir de l’entrada en vigor del text per centralitzar l’atenció telefònica de les emergències sota el número 112. La llei va aprovar-se l’estiu del 2022. El Govern, per tant, fa tard.
El trasllat del centre nacional d’emergències es farà quan acabin les obres del Node
Els projectes són possibles gràcies a dos convenis de col·laboració amb Andorra Telecom. Els acords s’emmarquen en una política de reforç del sistema nacional de protecció civil, orientada a consolidar una resposta institucional coordinada, eficient i tecnològicament avançada davant situacions de risc i emergència.