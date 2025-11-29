Congrés de Demòcrates
Ladislau Baró descarta canvis ideològics a Demòcrates i centra la nova etapa en l’adaptació al context polític
El nou líder de l'exectuiva descarta que ens trobem en un moment preelectoral
El nou president de Demòcrates per Andorra, Ladislau Baró, ha defensat que el partit enceta una nova etapa marcada per l’adaptació al moment polític actual, però no per un gir ideològic. “No canviarà la genètica del partit. El que canvia és el context, l’entorn, la realitat política”, ha afirmat, subratllant que les diferències que es puguin percebre respondran sobretot a l’estil personal de la nova direcció i als reptes que té el país sobre la taula.
Baró ha insistit que el partit “no està en un moment preelectoral, ni de bon tros” i que la prioritat és reforçar la feina interna després de constituir la nova executiva. En aquest sentit, ha explicat que Demòcrates treballarà en “eixos programàtics” que no responen a un programa electoral, sinó a directrius de fons vinculades al creixement, la seva sostenibilitat i l’assumibilitat d’aquest model per al país.
El dirigent ha recordat que la legislatura es troba a l’equador i que, a més, l’actual cap de Govern no pot tornar a presentar-se a la reelecció, un element que també influirà en la manera com el partit planificarà els pròxims passos. “Els aspectes de l’agenda política sempre es mouen i muten, i ens hi hem d’adaptar”, ha remarcat. Tampoc ha volgut posicionar-se com el futur candidat de Demòcrates a les pròximes eleccions generals.
Baró també ha obert la porta a començar a analitzar qüestions més estratègiques, com la configuració del sistema de partits o el diàleg amb altres formacions. Tot i això, ha demanat evitar precipitacions: “Sense pressa, però sense pausa. A poc a poc, però ens posarem a treballar de seguida”.