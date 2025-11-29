Educació
L'UdA aposta per videojocs 100% andorrans com a motor formatiu i identitari
El bàtxelor en Informàtica impulsa la creació d'un projecte que incorpori tradicions, llegendes i elements del Principat
Videojocs purament andorrans. Això és el que s'està impulsant des del bàtxelor en Informàtica de la Universitat d'Andorra. En ells s'hi busca que els alumnes de tercer impulsin un projecte que incorpori de manera explícita tradicions, llegendes i elements reconeixibles del Principat. Tal com explica el professor de l'UdA, Jan Sau, en declaracions a l'ANA, "proposem als alumnes que la idea dels jocs tinguin relació amb Andorra. En alguns hi ha tamarros, i en altres hi ha elements del folklore o de la nostra història, com és l’Armari de les Set Claus".
La inspiració local arriba fins al punt que alguns projectes es construeixen per parròquies, amb nivells que evoquen entorns i símbols característics de cada territori. "Per exemple, hi ha un joc que té un nivell ambientat a Escaldes-Engordany i, llavors, l'element central és l'aigua termal", exemplifica Sau.
Segons el docent, "els videojocs no són només una eina per divertir-se i jugar", sinó que "poden ser una feina i poden ajudar-nos a aprendre, per exemple, a programar". A més a més, "sempre engresca molt més als alumnes activitats com aquestes que no pas aprendre a programar una calculadora", relata.
D'igual forma, des de la Universitat no només s'opta per una línia formativa, sinó que també es vol potenciar el vessant més pedagògic. El mateix Sau relata que, dins del marc de la seva tesi doctoral, ha creat un videojoc per "ensenyar sostenibilitat en l’àmbit domèstic" i "estudiar si aquest model d’aprenentatge pot arribar a ser tan efectiu" com "ho són els mètodes tradicionals". "És un tema molt important, els alumnes que tenim aviat s'hauran d'independitzar i viuran sols. Per tant, és interessant que, d'alguna manera, puguin adquirir aquests coneixements", assenyala.
Preguntat per l'estat del sector del videojoc al Principat, el professor de l'UdA admet que "tot i trobar-se en l'actualitat en un moment de molts canvis", hi ha "molt de potencial". "Tenim bona connectivitat, és un lloc atractiu i a nivell fiscal és interessant per tenir-hi empreses. De fet, ja hi ha algunes petites companyies de videojocs allotjades aquí que estan treballant i fent projectes molt interessants", conclou.