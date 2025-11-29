L'ANTIC HOTEL PERALBA
L’Arca que suma forces contra l’exclusió
Un espai temporal que ofereix estabilitat, seguretat i inserció per a famílies i persones
L’Arca d’Aixovall, la nova residència que ha estat impulsada per Creu Roja Andorrana, va ser inaugurada ahir com un nou recurs assistencial adreçat a persones o a famílies que es troben sense habitatge i que requereixen un suport intensiu per recuperar estabilitat. El projecte, amb la totalitat de places concertades pel Govern mitjançant un conveni amb Afers Socials, neix amb l’objectiu d’oferir un entorn de protecció temporal, acompanyament personalitzat i eines per tal de facilitar el camí cap a la inserció social i l’autonomia.
La residència compta amb una capacitat màxima de 68 places distribuïdes en 36 habitacions i es presenta com un espai que vol ser més que un simple allotjament. El dispositiu incorpora serveis de suport socioeducatiu i sociocomunitari, cobertura nocturna, control d’accés i seguretat, una bugaderia, espais de lleure i una cafeteria oberta al públic que també presta el servei d’àpats a les persones usuàries.
“Reforcem el compromís d’atendre qui més ho necessita amb recursos i coordinació institucional”
Durant l’acte inaugural, el cap de Govern, Xavier Espot, va remarcar la importància de sumar esforços entre institucions públiques i entitats socials per desenvolupar projectes que donin resposta a les necessitats més urgents del país. “Amb la inauguració de l’Arca d’Aixovall en tenim un bon exemple, un exemple de servei a la comunitat gràcies al conveni entre el ministeri d’Afers Socials i la Creu Roja, que ens permet donar resposta i suport a qualsevol persona que té una necessitat”, va destacar. Espot també va tenir paraules d’agraïment per als coprínceps, col·laboradors en el projecte, i va posar en relleu “la seva sensibilitat per ajudar els ciutadans”.
Ofereix allotjament, suport i eines per reconstruir vides en situació vulnerable
La titular d’Afers Socials, Trini Marín, va insistir que la concertació del cent per cent de les places del centre per part del Govern garanteix una atenció directa i integral a les persones que es troben en situacions de desemparament. “Els donem eines perquè puguin treballar per la seva autonomia”, va afirmar la ministra, que també va destacar que es tracta d’un servei de caràcter temporal i transitori, pensat com un pont cap a una solució habitacional definitiva.
El conveni que articula el funcionament del centre defineix els criteris d’accés, centrats en persones i famílies en risc d’exclusió residencial o que pateixen problemàtiques personals, familiars o socials que dificulten la seva inserció. La residència no és només un espai de refugi, sinó una eina per reconstruir trajectòries vitals trencades o desestructurades. El model d’intervenció aposta per l’acompanyament actiu i la coordinació amb serveis públics i altres entitats per generar itineraris que permetin recuperar l’autonomia personal i millorar les condicions de vida.
El projecte s’inscriu en un moment de màxima sensibilitat social envers les situacions de vulnerabilitat, agreujades en alguns casos per la manca d’habitatge i l’augment de les desigualtats. L’Arca d’Aixovall busca, així, donar una resposta concreta i estructurada a una realitat que afecta una part cada cop més visible de la ciutadania, i ho fa des del compromís institucional, la col·laboració entre agents i una visió integradora de l’atenció social.