SEGURETAT
Interior passa la pilota a la Batllia per la fuga de l’extradit des d’Armènia
Molné evita pronunciar-se sobre la imatge d’Andorra davant els estats veïns
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va reconèixer ahir que la decisió de deixar en llibertat en una pensió el pres extradit des d’Armènia va ser fruit d’una decisió judicial “poc normal”. Tot i això, va preferir no fer més valoracions sobre la decisió de la Batllia. Molné va explicar que “no tenen notícies” de l’home i que, d’acord amb la decisió judicial, la policia “no podia estar constantment vigilant-lo”. La ministra va evitar pronunciar-se sobre la imatge d’Andorra davant els estats veïns: “La valoració que en puguin fer els estats veïns l’han de fer els estats veïns. No em pertoca a mi.”
Molné va explicar que Andorra estava en tràmits amb Espanya “perquè ens deixés entrar al seu territori i poder-lo repatriar”, però abans que aquest pas es completés, l’home es va fugar. La ministra també va apuntar que les autoritats judicials “tracten les execucions de penes amb determinats càlculs”, i va lamentar que “potser no ens van informar amb prou anticipació”, respecte al fet que aquesta persona no podia circular per l’espai Schengen i havia de ser repatriada al seu país d’origen. Aquesta comunicació més fluida entre la justícia i Govern hauria permès actuat amb més celeritat. En tot cas, la ministra va remarcar: “No entraré a valorar una decisió que al final és de la justícia.”
La policia va activar la recerca per localitzar l’home extradit des d’Armènia a inici de mes, però sense resultats. L’home, de 43 anys, va acabar de complir els setze dies de condemna que li quedaven a la Comella i havia de ser expulsat del país. Però el detingut també tenia una ordre d’expulsió de l’espai Schengen, fet que impossibilitava portar-lo a la frontera amb Espanya o França. Mentre es feien els tràmits amb els veïns va fugir.
L’home estava recercat per un furt comès l’any 2019 en una joieria, on hauria sostret un anell valorat en més de 8.000 euros. L’acusat va tornar a Andorra el 2020 amb un col·laborador i va intentar robar un rellotge d’uns 21.000 euros, perles per valor d’uns 1.400 euros i uns botons de puny de 500 euros.