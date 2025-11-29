Congrés de Demòcrates
Espot apel·la a prioritzar el projecte polític abans de decidir candidats
El Cap de Govern s'acomiada de l'organigrama del partit, però no de la militància
El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat en el Congrés de Demòcrates que cal afrontar el cicle preelectoral amb “ordre i concert” i ha insistit que la tria del candidat per a les eleccions generals no arribarà fins que el partit hagi definit el projecte i les aliances. En declaracions efectuades després del congrés demòcrata, Espot ha remarcat que totes les persones de l’executiva són “potencialment bons candidats”, però ha puntualitzat que el partit no està encara en aquesta fase.
“Del que es tracta és de parlar del projecte. I quan hàgim parlat del projecte, es parlarà de les aliances, i després buscarem les persones”, ha afirmat. Espot ha defensat que la nova executiva té precisament l’encàrrec d’avançar en aquest calendari intern, recordant que queda un any i mig per a les eleccions i que no hi ha cap raó per anticipar-les. “Tenim una majoria sòlida; les coses s’han de fer amb ordre”, ha subratllat.
El cap de Govern també ha assegurat que, a diferència d’altres formacions, el partit afronta el moment polític amb serenor. “Veiem una mica de corre cuites i nerviosismes, d’aliances i prealiances, i nosaltres no estem en aquesta dinàmica”, ha dit, reivindicant que la prioritat és continuar centrats “en el projecte i en el país”, tant des del Govern com des de la majoria parlamentària i el partit.
Pel que fa a les darreres enquestes, que situen Demòcrates en una posició favorable, Espot admet que el partit manté un cert avantatge malgrat el fet de no haver anunciat encara un candidat. Ho atribueix al fet que la formació “continua encarnant la centralitat”, un espai on —ha dit— “la majoria de la ciutadania es troba confortable i ben representada”. També ha destacat que, en les decisions estratègiques, el partit “no ha errat”.
Preguntat sobre com pot influir l’acord d’associació amb la Unió Europea en les eleccions, Espot considera que l’impacte serà limitat. El cap de Govern creu que, amb l’estat actual de la legislatura i el calendari previst per a l’aprovació del text, “una cosa no impactarà massa en l’altra”. En aquest sentit, ha assenyalat que la tramitació de l’acord seguirà el seu curs i que els comicis es podrien mantenir dins els terminis legals habituals.