Detingut un home en una baralla en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella

Un cotxe de la policia.ARXIU

La policia ha detingut aquesta matinada un home implicat en una baralla ocorreguda en un local d’oci nocturn d'Andorra la Vella. L’incident va implicar dos individus, un dels quals va necessitar assistència mèdica.

En paral·lel, els efectius policials van intervenir en un altre local d’oci nocturn de la capital, on es van veure involucrades tres persones. En aquest segon cas, però, no hi ha hagut detencions.