SUCCESSOS
Detinguda una conductora èbria després de bolcar el cotxe a Canillo
Triplicava la taxa d’alcoholèmia i circulava per l’avinguda Sant Joan de Caselles
La policia va detenir la matinada de dijous a divendres a Canillo a una conductora de 48 anys arran d’un accident que va provocar danys materials. L’autora circulava per l’avinguda Sant Joan de Caselles en sentit ascendent quan va perdre el control de la furgoneta que conduïa i va impactar contra un altre cotxe que estava aparcat al marge dret, bolcant així enmig de la calçada, a l’altura del número 69. Quan la policia li va fer la prova d’alcoholèmia, la dona va registrar un positiu d’1,49, moment en el qual va ser detinguda.
Aquesta setmana també s’ha detingut una conductora de 42 anys que refusava fer la prova d’alcoholèmia després de patir un altre accident amb danys materials la matinada de dijous, a prop de la rotonda d’Anyós, quan havia col·lidit contra un fanal i unes tanques, i que finalment presentava una taxa de 2,27. La conductora va insultar els agents, motiu pel qual també se la va arrestar per un delicte contra l’honor. El mateix dijous, la policia també va detenir en un hotel de la capital una parella de turistes de 37 i 24 anys que s’havia agredit mútuament, causant-se lesions al cap i al rostre, a un turista de 22 anys a la frontera del riu Runer quan accedia al país portant 0,7 grams de cocaïna i 2,2 grams d’haixix, i la mateixa nit de dijous, un motorista de 53 anys en un control a Andorra la Vella amb una taxa d’1,53.