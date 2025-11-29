Consell General
Compte enrere per a la reobertura de la Casa de la Vall després de mig any de reformes
Els últims retocs a l’interior de l’edifici històric s'estan enllestint
La Casa de la Vall es prepara per tornar a obrir les portes després de sis mesos tancada per treballs de reforma i restauració de l’interior. En aquests darrers dies, s’estan ultimant els detalls en diversos espais, com ara la nova zona d’accés, així com tasques de pintura i acabats en estances emblemàtiques.
Els espais gairebé a punt inclouen el despatx del síndic i la sala dels passos perduts, on ja llueixen els frescos històrics que han estat destapats durant la intervenció.
