SUCCESSOS
Comís de tabac valorat en 20.570 euros al Pas de la Casa
La policia va confiscar 5.130 paquets de tabac i 8,5 quilos de picadura, valorats en més de 20.570 euros, durant un operatiu conjunt amb la duana en una actuació que va començar diumenge a la nit, quan els agents de duana, en una vigilància al Pas de la Casa, van detectar dos vehicles francesos carregats de bosses amb tabac.
Davant la gran quantitat de mercaderia, van alertar la policia, que va segrestar els vehicles i va requisar tot el tabac. Aquesta operació reforça la cooperació entre policia i duana per a combatre el contraban.