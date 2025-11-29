SENTÈNCIES
La col·laboració d’un condemnat per tràfic de drogues no li val per rebaixar la pena
La lletrada de la defensa va demanar una reducció de dos anys i tres mesos de presó
El Tribunal Superior va decidir ahir mantenir íntegrament la condemna dictada contra l’home sentenciat a nou anys i cinc mesos de presó per un delicte de tràfic de drogues. La resolució va rebutjar el recurs d’apel·lació que la seva lletrada havia presentat després de la vista celebrada a final d’octubre, en què va demanar una reducció de dos anys i tres mesos de la pena argumentant que el seu client havia col·laborat amb les autoritats, aportant dades decisives per desmantellar una xarxa dedicada tant al tràfic de substàncies estupefaents com a l’explotació sexual. Tot i aquesta petició, la sala va optar finalment per confirmar la sentència inicial.
Segons la causa, els fets es remunten al 2022, moment en què el condemnat va arribar al Principat amb la intenció d’aconseguir els diners necessaris per pagar una multa imposada a Espanya per un delicte de violència de gènere. La situació va derivar, dos anys més tard, en la seva detenció el gener del 2024 durant l’operació SAC per venda de substàncies tòxiques a Canillo i al Tarter. En l’escorcoll del seu domicili, els agents hi van localitzar 520 pastilles d’èxtasi barrejades amb heroïna, 383 grams de marihuana, 3,31 grams de cocaïna, 2,4 grams d’MDMA i 12.465 euros en efectiu.
El condemnat va aportar informació per delatar altres traficants
En primera instància, el Tribunal de Corts el va condemnar el juny d’aquest mateix any a nou anys i cinc mesos de presó per delictes contra la salut pública vinculats al tràfic, consum i possessió de drogues. Posteriorment, fa un mes, la seva defensa va interposar el recurs en què sol·licitava una rebaixa de dos anys i tres mesos, insistint que l’acusat havia tingut un paper “essencial per a la detenció de diverses persones” i per a la “neutralització d’un negoci de prostitució i proxenetisme al Principat”. Les seves declaracions van incriminar quatre traficants més que no es trobaven sota vigilància de la policia. A més, la lletrada va reiterar que el seu client acceptava l’expulsió del país.
Va entrar en el món del narcotràfic per pagar una multa per violència de gènere
La defensa també va posar sobre la taula les conseqüències personals que, segons va dir, havia comportat aquesta col·laboració amb els cossos de seguretat. L’advocada va explicar que l’home havia rebut amenaces a l’interior de la presó de la Comella i que, per aquest motiu, va haver de romandre en règim d’aïllament durant els primers mesos de reclusió. Malgrat aquesta situació, va remarcar que el seu representat va continuar oferint dades que considerava rellevants i que no va variar en cap moment la seva declaració inicial.
Durant la vista, el condemnat va comparèixer davant els magistrats i va expressar el seu penediment. Va relatar que havia acabat immers en el món del narcotràfic “per necessitat econòmica”, ja que no podia assumir la multa per violència de gènere que li havia estat imposada a Espanya. “Vaig actuar desesperat, però me’n vaig penedir des del primer moment”, va assegurar. També va destacar que, des que va ingressar a la presó, ha invertit el temps a estudiar i a “redreçar la meva vida”.
La Fiscalia, tot i admetre que hi havia hagut cert grau de cooperació, va concloure que aquesta no era suficient per justificar una atenuació més gran de la pena. El ministeri públic va posar l’accent en el fet que les declaracions del processat “no sempre van ser coherents ni constants”, i va defensar que la gravetat dels fets i les circumstàncies del cas justificaven mantenir la condemna original i que la col·laboració del condemnat ja es va tenir en compte en el moment de la sentència.