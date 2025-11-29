CONFLICTE
Un avís d’amenaces al Janer activa la resposta preventiva de la policia
Una advertència externa i un enfrontament intern obliguen a prendre mesures
Millor prevenir que curar. La policia ha reforçat aquests dies la vigilància als entorns del col·legi Janer a causa de l’avís d’una mare que va comunicar al director que la filla havia rebut possibles amenaces d’escolars d’altres centres educatius, que advertien que l’esperarien a la sortida. Encara que es tractava d’una intimidació poc consistent, els responsables policials van decidir fer-se més visibles per dissuadir qualsevol que tingués males intencions, segons van informar ahir fonts properes al ministeri d’Educació.
El que sí que és un conflicte real és el de dues alumnes del mateix centre que estan convertint la mala relació entre si en una confrontació que està obligant la direcció del centre a intervenir. Les fonts apunten que no és adient parlar d’assetjament i acoten la problemàtica a una situació tensa de convivència que no s’ha pogut solucionar. Per aquest motiu, des del Janer s’està estudiant la possibilitat d’un canvi de centre educatiu per a una de les noies per tallar radicalment els incidents constants que protagonitzen.
Són moments de gran sensibilitat pel que fa a un col·lectiu restringit de joves que passat l’estiu va cometre agressions i va provocar una enorme indignació i preocupació entre la ciutadania, especialment en famílies amb adolescents. Fins i tot la policia va posar en marxa una campanya a les xarxes socials advertint que ser còmplice i no fer res davant situacions similars també comporta conseqüències. Els col·legis tenen uns protocols molt definits que han d’activar quan sospiten d’un cas d’assetjament per analitzar-lo i evitar les seves repercussions.