Successos
Mor un excursionista després de quedar atrapat per una allau al Pas
L’home patia una aturada cardiorespiratòria en el moment en què se’l va localitzar
Un excursionista ha mort després de quedar atrapat enmig d’una allau al vessant del Pas de la Casa, al pic Blanc. L’home patia una aturada cardiorespiratòria en el moment en què se’l va localitzar. L’avís del despreniment s’ha rebut a les 13.50 hores i, donada la gravetat de la situació, s’han anat desplegant efectius per via aèria fins al punt de l’incident. Tot i la intervenció dels equips especialitzats, la víctima, no resident, no ha pogut ser reanimat.
El guia caní mobilitzat en la primera rotació de bombers i acompanyat per dos rescatadors, ha estat qui ha localitzat la víctima. La intervenció del gos ha estat necessària perquè l’excursionista no portava Detector de Víctimes d’Allaus (DVA), un element de seguretat que permet localitzar persones atrapades sota la neu.
Quan han arribat els primers bombers han iniciat les maniobres de reanimació, i posteriorment els metges del SUM s’han fet càrrec de l’atenció sanitària. També s’han desplaçat fins al lloc altres efectius dels bombers i personal especialitzat per donar suport a les tasques de rescat.