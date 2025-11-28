Justícia
El Superior desestima el recurs de l'home condemnat a 9 anys i 5 mesos de presó per tràfic de drogues
La defensa va demanar una reducció de 2 anys i 3 mesos de presó
El Tribunal Superior ha desestimat el recurs presentat per la lletrada de l'home condemnat a 9 anys i 5 mesos de presó per tràfic de drogues i ha confirmat la sentència que va dictar el 18 de juliol d'aquest mateix any. L’advocada va demanar rebaixar la condemna en 2 anys i 3 mesos, al·legant en el recurs d’apel·lació que el seu client va aportar informació decisiva que va permetre desarticular una xarxa dedicada al tràfic de substàncies estupefaents i a l’explotació sexual, en una operació conjunta entre les autoritats andorranes i el ministeri de l’Interior espanyol.
Segons la lletrada, les declaracions de l’acusat van ser “clau per a la detenció de diverses persones” i per a la “neutralització d’un negoci de prostitució i proxenetisme al país”. Per aquest motiu, va sol·licitar que la pena quedi fixada en 7 anys i 3 mesos de presó, amb l’acceptació de l’expulsió del Principat.
La defensa també va remarcar que la col·laboració amb la policia va exposar l’home a represàlies i que aquest va rebre amenaces dins del centre penitenciari de la Comella, fet que va obligar a mantenir-lo en aïllament durant els primers mesos d’ingrés.