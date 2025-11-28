SANITAT
El SAAS implementa un sistema per fer seguiment dels pacients
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha posat en marxa un nou sistema de monitoratge a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell que permetrà als familiars dels pacients quirúrgics seguir en temps real les diferents fases de la intervenció, a través d’una aplicació vinculada a una polsera.
L’eina també facilitarà l’anàlisi de dades i indicadors relacionats amb el flux de pacients, la durada dels procediments i l’ús dels recursos, contribuint així a millorar l’eficiència i la gestió de l’àrea quirúrgica.
El sistema es basa en una polsera intel·ligent que es col·loca als pacients que han de ser intervinguts quirúrgicament. Aquesta polsera, equipada amb connectivitat Bluetooth, actua com a dispositiu d’identificació i seguiment, i transmet informació sobre l’estat del pacient.