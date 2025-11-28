MOBILITAT
El Runer, única frontera terrestre d’Espanya amb un país de fora de la UE
El pas duaner de la Farga de Moles, entre la Seu d’Urgell i Andorra, canalitza actualment set milions de viatgers l’any i, segons el diari Segre, es convertirà a partir del gener en l’única frontera terrestre d’Espanya a la península Ibèrica amb un país extracomunitari arran de l’obertura del reixat de Gibraltar. Aquest volum representa tres quartes parts del trànsit internacional d’Andorra, que el 2024 va assolir els 9,6 milions de persones, un 9% més que l’any anterior. Les dades es van exposar durant la jornada El viatger i la duana, organitzada per la guàrdia civil de Lleida amb la participació de duaners i policia andorrana. A la sessió, el cos va explicar que ha posat en marxa controls selectius per franges horàries per detectar temporers extracomunitaris i persones en situació irregular que resideixen a l’Alt Urgell i accedeixen al Principat durant la jornada laboral, coincidint amb les hores d’entrada i sortida de la feina.